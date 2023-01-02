В Казани 2 января из-за потепления в парках закрыли катки

Катки закрыли в парке "Черное озеро", а также в сквере 100-леетия образования строительной отрасли Татарстана. Фото: Андрей АБРАМОВ

В Казани в понедельник, 2 января, в парках закрыли катки. Такое решение приняли в связи с сильным потеплением. Об этом в своем телеграм-канале сообщила Дирекция парков и скверов города.

Так, это коснулось катков в парке "Черное озеро", а также в сквере 100-леетия образования строительной отрасли Татарстана.

Напомним, в республике в понедельник, 2 января, ожидается сильный ветер и до +3 градусов. Также синоптики прогнозируют в некоторых районах дождь.

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