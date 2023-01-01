Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
-3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество1 января 2023 9:33

Первым ребенком, который родился в Набережных Челнах в 2023 году, стал мальчик

Он появился на свет в Камском детском медицинском центре
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

Малыш и его мама чувствуют себя хорошо.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый ребенок, который родился в 2023 году в Набережных Челнах, появился на свет в 0:45 в Камском детском медицинском центре. Малыш ростом 53 сантиметра весит 3 030 граммов.

В медучреждении говорят, что роды прошли благополучно. Мать и сын чувствуют себя хорошо.

Напомним, ране сообщалось, что первым ребенком, который родился в Казани в 2023 году, также стал мальчик.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram