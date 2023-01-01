Первым ребенком, который родился в Набережных Челнах в 2023 году, стал мальчик

Малыш и его мама чувствуют себя хорошо. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый ребенок, который родился в 2023 году в Набережных Челнах, появился на свет в 0:45 в Камском детском медицинском центре. Малыш ростом 53 сантиметра весит 3 030 граммов.

В медучреждении говорят, что роды прошли благополучно. Мать и сын чувствуют себя хорошо.

Напомним, ране сообщалось, что первым ребенком, который родился в Казани в 2023 году, также стал мальчик.

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