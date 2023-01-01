Первым ребенком, который родился в Казани в 2023 году, стал мальчик

Малыш появился на свет в городской клинической больнице №7. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Первый ребенок, который родился в Казани в 2023 году, появился на свет в 0:01. Это мальчик ростом 51 сантиметра и весов 2,8 килограмма. Его мать - 31-летняя местная жительница Гульназ Шафигуллина. Для нее этот малыш - первенец, сообщают в городской клинической больнице №7.

Женщина и ребенок чувствуют себя хорошо. В медучреждении им пожелали здоровья и всего самого лучшего.

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