По словам главы республики, несмотря на трудности, в регионе сохранили все социальные гарантии, не забыв о развитии экономики. Фото: president.tatarstan.ru

31 декабря президент Татарстана Рустам Минниханов поздравил жителей республики с наступающим Новым годом 2023.

- Уходящий год был полон испытаний и вызовов, но они лишь сплотили нас: сегодня наш многонациональный народ един, как никогда прежде. В условиях Специальной военной операции, борьбы за суверенитет и мирное будущее мы все объединились вокруг национального лидера Владимира Владимировича Путина, наших защитников и героев Отечества, поддерживаем семьи военнослужащих. Нас не сломить, Победа будет за нами! Несмотря на трудности, мы сохранили все социальные гарантии, не забыв о развитии экономики. Отмечу, что этот год мы завершаем достойно, и главная заслуга принадлежит вам, уважаемые татарстанцы! Я хочу поблагодарить каждого из вас за созидательный труд и веру в себя! Ведь все зависит от нас самих! Пусть наступающий год станет для всех нас годом побед, подарит радость, принесет счастье в каждый дом, наполнится улыбками детей и взрослых. Желаю вам, уважаемые татарстанцы, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго! С Новым 2023 годом! – гласит обращение Рустама Минниханова.

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