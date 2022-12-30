По словам Николаева, 2022 год дал толчок развитию экономики Чувашии. Фото: пресс-служба главы Чувашии.

Глава Чувашии Олег Николаев поздравил жителей республики с Новым годом. Текст поздравления опубликован на официальном сайте руководителя региона.

Олег Николаев рассказал, что 2022 год стал историческим как для России, так и для всего мира. Чувашия, как и другие регионы страны встали на защиту новых регионов, вошедших в состав России.

"В зону специальной военной операции ушли достойные сыновья чувашского народа – отцы, мужья, дети. С болью в сердце мы вспоминаем тех, кто не вернулся с фронта. Но память об их подвиге вечна! Заверяю, ни одна семья, ни один ребенок участника СВО не останется без поддержки – это наш долг и проявление сердечной благодарности!", - говорится в тексте поздравления.

СВО отразилась и на экономике страны. Введение санкций, по словам Николаева, не только не пошатнули экономику страны, но только усилили ее. Так, в Чувашии продолжили открываться новые предприятия и наращиваться обороты производства.