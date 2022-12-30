Электричка сообщением Кизнер – Казань изменит расписание с 10 января

С подробной информацией о маршрутах можно ознакомиться по телефону: +7 (800) 550-53-93. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 10 января пригородный поезд №6925 сообщением Кизнер – Казань начнет курсировать по измененному расписанию. До станции Вятские Поляны он будет следовать как обычно, а вот до Кукмора станет добираться уже к 20:17. Дальше двинется через минуту, сообщает пресс-служба АО «Содружество».

Напомним, ранее сообщалось, что с 1 января из Нижнекамска в Ижевск запустят дополнительные электрички. Они будут курсировать ежедневно.

С подробной информацией о маршрутах можно ознакомиться по телефону: +7 (800) 550-53-93. Звонки там принимаются круглосуточно.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram