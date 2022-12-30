В Набережных Челнах заселили новый соципотечный дом 63/03

Жилье предоставлялось работникам бюджетных организаций, медикам-получателям грантов и молодым семьям. Фото: nabchelny.ru

В пятницу, 30 декабря, в Набережных Челнах сдали новый соципотечный дом 63/03. Там заселили сразу 170 квартир. Жилье предоставлялось работникам бюджетных организаций и предприятий, медикам-получателям грантов и молодым семьям. В церемонии вручения ключей принял участие мэр города Наиль Магдеев.

- У нас на очереди еще порядка тысячи семей, работников бюджетной сферы. Мы работаем над созданием инфраструктуры города. Ввели новую школу на 1501 место, здесь даже есть 1 «Р» класс. Начинаем строительство детского сада. Сделали все, чтобы после заселения дома можно было повести детей в школу и детский сад, - заявил в своей речи градоначальник.

После выступления Магдеев лично увидел квартиры.

Мэр города лично оценил квартиры новоселов. Фото: nabchelny.ru

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