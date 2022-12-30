Институт психологии и образования КФУ: высококачественное образование для успешной карьеры и жизни!

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Институт психологии и образования Казанского федерального университета - единственный институт в Российской Федерации, занимающий топовые позиции в предметной области «образование» в ведущих мировых и российских рейтингах (THE, QS, RAEX, Scimago).

В Институте психологии и образования реализуются образовательные программы по педагогике и психологии всех уровней обучения: бакалавриат, специалитет, магистратура, аспирантура.

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ БАКАЛАВРИАТА

44.03.01 Педагогическое образование

- Дошкольное образование (очная), 4 года, 23 бюджетных места

- Начальное образование (заочная), 5 лет, 40 бюджетных мест

44.03.02 Психолого-педагогическое образование

- Детская практическая психология (очная), 4 года, 23 бюджетных места

- Детская практическая психология (заочная), 5 лет, 25 бюджетных мест

- Психология и педагогика дошкольного образования (заочная), 5 лет, 25 бюджетных мест

- Психология и педагогика организации работы с молодежью (заочная), 5 лет, 25 бюджетных мест

44.03.03 Специальное (дефектологическое) образование

- Логопедия (очная), 4 года, 23 бюджетных места

- Логопедия (заочная), 5 лет, 25 бюджетных мест

- Специальная психология (заочная), 5 лет, 25 бюджетных мест

44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)

- Дополнительное образование и иностранный (английский) язык (очная), 5 лет, 23 бюджетных места

- Начальное образование и иностранный (английский) язык (очная), 5 лет, 23 бюджетных места

37.03.01 Психология

- Психология (очная), 4 года

- Психология (очно-заочная), 4 года 6 месяцев

НАПРАВЛЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИТЕТА

37.05.01 Клинико-психологическая помощь ребенку и семье

- Клинико-психологическая помощь ребенку и семье, 5 лет 6 месяцев (очная), 25 бюджетных мест

НАПРАВЛЕНИЯ ПОДГОТОВКИ МАГИСТРАТУРЫ

37.04.01 Психология

- Психология состояний человека (очная), 16 бюджетных мест

- Психотерапия личности и психокоррекция (очная), 17 бюджетных мест

- Психология семьи и семейное консультирование (очная/заочная), 15 бюджетных мест

- Консультативная психология (очная/заочная), 15 бюджетных мест

44.04.01 Педагогическое образование

- Педагогика и психология высшего образования (очная), 14 бюджетных мест

- Управление воспитательными системами (очная), 14 бюджетных мест

- Педагогика и психология начального образования (очная), 14 бюджетных мест

- Педагогика и психология дошкольного образования (очная), 14 бюджетных мест

- Профилактика и коррекция социальных отклонений (превентология) (очная), 13 бюджетных мест

- Управление начальным образованием (заочная), 17 бюджетных мест

- Управление дошкольным образованием (заочная), 16 бюджетных мест

- Дополнительное образование и предпринимательство (заочная), 15 бюджетных мест

- Доказательное управление образованием и лидерство (заочная), 12 бюджетных мест

44.04.02 Психолого-педагогическое образование

- Психология инновационного образования и развития детской одаренности (очная), 12 бюджетных мест

- Психологическая безопасность в образовании (очная), 13 бюджетных мест

- Практическая психология в образовании (заочная), 15 бюджетных мест

- Психология и социальная педагогика (заочная), 15 бюджетных мест

44.04.03 Специальное (дефектологическое) образование

- Нейропсихологическое сопровождение в образовании (очная), 13 бюджетных мест

- Адаптивное управление коррекционным процессом в образовании (очная), 13 бюджетных мест

Подробную информацию обо всех программах можно узнать на сайте института.

Наши преподаватели - ученые международного уровня, прошедшие обучение и стажировки в ведущих российских и мировых университетах. Современное техническое оснащение позволяет осуществлять полноценный образовательный процесс не только в традиционном, но и в дистанционном и гибридном форматах. В процессе обучения обучающиеся могут получить дополнительные профессиональные компетенции из смежных областей.

Наши студенты - лучшие выпускники российских школ, представляющие авангард современной молодежи, которым интересно не только учиться, но и жить активной студенческой жизнью! У нас вчерашний школьник сможет полностью реализовать все свои задумки, стать не только профессионалом в выбранной специальности, но также и актером, музыкантом, спортсменом, волонтером, фотографом, художником и всем, кем только пожелает! Для наших студентов Институт всегда является вторым родным домом, где каждый сможет найти что-то близкое и интересное для своего профессионального роста и духовного совершенствования!

ВАЖНО!

Подать документы для поступления в вуз можно как в очной, так и в заочной (электронной) форме с 20 июня по 25 июля.

Электронная подача документов осуществляется через социально-образовательную сеть КФУ «Буду студентом».

Приемная комиссия

Тел. +7 (843) 292-73-40, 233-70-76

Сайт

e-mail: priem@kpfu.ru

Адрес: 420008, РТ, г. Казань, ул. Кремлевская, 35

Институт психологии и образования - наш дом!

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