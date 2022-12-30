После ухода иностранных фильмов с российского рынка в Татарстане подорожали билеты в кинотеатры

Финансовые трудности в основном испытывают коммерческие кинотеатры. Фото: Алиса ТИТКО

Жители Татарстана стали замечать, что после ухода иностранных фильмов с рынка России в республике подорожали билеты в кинотеатры. Причины этого РБК объяснила директор ГБУК республики «Татаркино» Миляуша Айтуганова.

По ее словам, из-за введенных санкций кинотеатры сократили количество работающих залов и потеряли выручку. Подобные трудности в основном испытывают коммерческие учреждения. В связи с этим там и подорожали билеты.

Незначительный рост цен наблюдается даже на билеты в кинотеатры по «Пушкинской карте». Если раньше средняя их стоимость составляла 100-150 рублей, то теперь - 200 рублей.

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