На новогодних каникулах в Казань приедет Сергей Лазарев - участник телевизионного шоу «Повара на колесах»

Фото: предоставлено организаторами

Мобильные туристско-информационные центры Мостуризма отправятся в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Тюмень, чтобы рассказать о туристической привлекательности Москвы. Они будут работать в регионах в период новогодних праздников с 27 декабря по 7 января. Инфоцентры не только помогут спланировать путешествие в Москву и расскажут о ее главных достопримечательностях, но и порадуют посетителей развлекательными программами. Гостей ждут VR-путешествия по столице, занимательные лекции, викторины, интерактивные представления и творческие конкурсы, в которых можно будет побороться за возможность отправиться в Москву и другие подарки.

Вместе с инфоцентрами регионы посетят участники популярного телевизионного шоу «Повара на колесах» на Первом канале. Десять дней, восемь изобретательных московских шеф-поваров, четыре приглашенных локальных шефа и четыре города - Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань и Тюмень. В качестве остановки будут выбраны центральные улицы и площади.

Как и в популярном телевизионном шоу, которое выходит на Первом канале, в каждом городе два звездных шеф-повара приготовят блюда московской кухни. Эксклюзивно для новогоднего турне то, что в знак дружбы и уважения к локальной кухне в каждом городе будут дополнительно приглашены местные шеф-повара, которые угостят посетителей локальными специалитетами. Продегустировать их совершенно бесплатно смогут около 100 счастливчиков в каждом городе.

Телевизионное шоу «Повара на колесах» в Казань прибудет 4 января. Фудтрак остановится по адресу: ул. Сибгата Хакима, 4. Своими блюдами жителей и гостей города порадуют шеф-повара из столицы Сергей Лазарев и Андрей Палесика, а также казанский шеф-повар Эмиль Файзуллин.

Расписание:

С 12.00 до 13.00 дегустация блюд московской кухни

С 14.00 до 15.00 дегустация блюд московской кухни и блюдо от местного шефа.

Проект организован Комитетом по туризму города Москвы в рамках акции «Добро пожаловать в сказку».