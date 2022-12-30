Такое распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации. Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин объявил благодарность четверым жителям Татарстана. Соответствующий распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу отмечены: гендиректор ООО «Агентство маркетинговых коммуникаций «Теория Дарвина» Владимир Кутилов, стрелок отделения «Кама» команды «Набережные Челны» средневолжского филиала ФГУП «Управление ведомственной охраны министерства транспорта России» Сергей Романов и специалист по связям с общественностью отдела Управления международных и межмуниципальных связей аппарата Казгордумы Расих Сагитов.

Благодарностью за обеспечение успешной подготовки национальной сборной России к европейскому чемпионату по профессиональному мастерству по стандартам «Ворлдскиллс» в Граце отмечен инженер АО «Транснефть-Прикамье» Альберт Минеев.

Напомним, ранее в Казанском Кремле состоялось вручение государственных наград России и Татарстана. Особо отличившихся местных жителей лично наградил глава республики Рустам Минниханов.

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