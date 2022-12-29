Заместитель премьер-министра Татарстана исполнил новогодние желания трех ребят

Мечты воплотились в жизнь в рамках акции «Елка желаний». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель премьер-министра Татарстана Роман Шайхутдинов в рамках акции «Елка желаний» исполнил мечты трех детей: 17-летнего Ильи из Чистополя, трехлетней Ксении из Елабуги и трехлетнего Мухаммета из Арска.

Илья хотел прокатиться на гоночной спортивной машине. Поэтому Шайхудтинов пригласил его на автодром, где юноша вместе с опытным пилотом принял участие в заезде. Парню также объяснили основные правила гонок.

Ксения мечтала о детской кухне, а Мухаммет - о зимней комбинезоне. Их желания также были исполнены.

Напомним, ранее сообщалось, что Шайхутдинов навестил семью погибшего в ходе СВО бойца и поздравил их с грядущим Новым годом.

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