В преддверии Нового года 2023 специалисты посчитали, сколько зайцев обитает в Татарстане

В Татарстане больше всего обитают зайцы-русаки. Фото: Комитет по биологическим ресурсам Татарстана

В преддверии Нового года 2023 специалисты местного Госкомитета по биоресурсам посчитали, сколько зайцев обитает в Татарстане. В регионе можно встретить такие их виды, как беляк и русак.

Как оказалось беляков в республике - 8 804 особи. Они обитают в лесах и кустарниковых зарослях, имеют белоснежную шубку и черные кончики ушей. Эти животные занесены в Красную книгу республики, поэтому охота на них строго запрещена.

Что касается зайцев-русаков, то таковых в Татарстане 28 349. Они немного трусливые, но при этом очень быстрые и смекалистые. Между собой этот вид общается посредством постукиваний лапами, что похоже на барабанную дробь.

Для сохранения и воспроизводства зайцев в республике установлены свыше семи тысяч солонцов и 10 тысяч площадок для подкормки.

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