В Казани обсудили цифровые проекты на 2023 год

В городе также подвели цифровые итоги уходящего года. Фото: Евгения ГУСЕВА

В четверг, 29 декабря, в Казани подвели цифровые итоги 2022 года и обсудили новые проекты на 2023. По словам мэра города Ильсура Метшина, в будущем планируется продолжать начатые процессы, так как они трудоемкие и ресурсозатратные. Однако будут и новые.

Градоначальник попросил подготовить дорожные карты по всем программам, которые планируется реализовать. Также необходимо создать систему оценок деятельности руководителей данных проектов и их заместителей.

Параллельно с этим, в столице Татарстана разработают единую платформу городских цифровых сервисов с личными кабинетами. Это поможет горожанам отслеживать актуальную информацию об отключении воды и электричества, а также следить за афишей мероприятий.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2023 году в Казани оцифруют все муниципальные услуги, что позволит сократить срок их оказания.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram