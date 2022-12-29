Накануне Нового года в Казани бесследно пропал молодой мужчина

Поисками мужчины занимаются волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

В Казани уже пятый день идут поиски 36-летнего Дмитрия Кузмичева. Мужчина перестал выходить на связь с близкими в субботу, 24 декабря. С тех пор о его местоположении не известно ничего, сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Известно, что Дмитрий ростом около 185 сантиметров имеет нормальное телосложение, темно-русые волосы и карие глаза. На момент пропажи на нем были: ярко-синяя куртка, синие джинсы и синяя шапка.

Всех, кто видел этого человека, просят сообщить об этом по телефонам 112 или 8(800)700-54-52.

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