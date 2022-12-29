Районные подразделения не будут работать 1, 2, 7 и 8 января. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новогодние праздники подразделения Госавтоинспекции Казани изменят график работы. Об этом сообщает пресс-служба ОГИБДД МВД по Татарстану.

Районные подразделения не будут работать 1, 2, 7 и 8 января. В субботу, 31 декабря, принимать людей будут с 8.00 до 12.00, при этом ДТП рассматриваться не будут. С 3 по 6 января они будут работать с 8.00 до 16.00.

Отделы технадзора и регистрации автомототранспортных средств 31 декабря закроются на час раньше, а 1 и 2 января работать не будут. С 3 января прием будет вестись по привычному графику.

Пункты регистрации автомототранспортных средств в автосалонах "КАН-Авто" не будут работать 1 и 2 января. В субботу, 31 декабря, и с 3 по 8 января прием будет осуществляться до 18.00. Пункты в автосалонах "ТТС" с 1 по 7 января не будут функционировать.

Пункты регистрации в МФЦ по адресу: проспект Победы, 214 будут закрыты с 1 по 7 января. Экзаменационные отделы не будут принимать 1 и 2 января, в остальные дни - по обычному расписанию.

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