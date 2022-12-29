В Татарстане директор агрофирмы «Верхний Услон» ответит за неуплату 39,7 миллиона рублей налогов

Уголовное дело в отношении предпринимателя направят в Зеленодольский городской суд. Фото: Анастасия ОСИПОВА

Завершено расследование уголовного дела в отношении 59-летнего директора ООО «Агрофирма «Верхний Услон», который обвиняется в уклонении от уплаты налогов на общую сумму порядка 39,7 миллиона рублей. В ближайшее время мужчина предстанет перед Зеленодольским городским судом.

По версии следствия, в период с января 2016 по октябрь 2019 года злоумышленник включал в декларации и иные документы заведомо ложные сведения о финансово-хозяйственных операциях с 42 контрагентами. Это помогло ему уклониться от уплаты налога на добавленную стоимость.

Свою вину предприниматель до сих не признал, хотя ущерб частично возместил.

- Следствием наложен арест на имущество обвиняемого и учредителей агрофирмы, - сообщают в прокуратуре Татарстана.

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