Ограничение движения по улице Лебедева в Казани продлили на два месяца

Ограничение движения по улице Лебедева в Казани должны были снять к началу декабря. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ограничение движения по улице Лебедева в Приволжском районе Казани продлили на два месяца. Там все еще идут работы по прокладке трассы хозяйственно-бытовой канализации, сообщает Комитет внешнего благоустройства Исполкома города.

Так, до 28 февраля проезд будет закрыт в районе административного здания колонии №18, между колонией и зданием №1 стр.1 по улице Лебедева, а также от здания №1 стр.1 в направлении поворота на улицу Учительская.

Напомним, ранее сообщалось, что движение по улице Лебедева в Казани ограничат до начала декабря. Однако к установленному сроку работы закончены не были.

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