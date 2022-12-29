По итогам 2022 года количество туристов в регионе увеличилось на 120% по сравнению с 2019 годом. Фото: Иван МАКЕЕВ

Завершилось строительство туристического кластера «Чувашия - сердце Волги». По словам главы республики Олега Николаева, проведенная работа серьезно изменила облик Чебоксар и позволила увеличить количество туристов на 120% по сравнению с 2019 годом.

Николаев отметил, что дополнительные возможности для развития туризма может даит открытие движения по строящейся трассе М-12 Москва-Казань, которое запланировано на 2023 год. Другую немаловажную роль в привлечении гостей в регионе сыграет ввод в эксплуатацию новой гостиницы на 168 номеров.

Отметим, что Чебоксар залив и Красная площадь в столице Чувашии получили пятое место в номинации «Общественное пространство» конкурса National Geographic «Сокровища России».

А самой протяженной набережной в волжских городах стала благоустроенная Московская набережная, растянувшаяся от Свято-Троицкого монастыря до улицы Талвира.

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