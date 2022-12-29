Дети-сироты в Чувашии будут ежемесячно получать «карманные деньги»

Соответствующий законопроект будет рассмотрен ближайшей сессии Госсовета республики. Фото: Даниил ОПАРИН

Правительство Чувашии одобрило дополнительные меры поддержки сирот в республике. Так, например, лица старше 18 лет, потерявшие родителей в период обучения по программам основного общего, среднего общего образования, будут зачислены на полное государственное обеспечение.

Воспитанники детских домов будут получать так называемые «карманные деньги» на личные нужды. Сумма будет зависеть от возраста ребенка. Ребятам шести-семи лет будут направлять по 200 рублей, семи-десяти лет - по 300 рублей, до 14 лет - по 400 рублей.

Сироты, переданные на воспитание в семью или усыновленные, будут иметь преимущества при приеме на обучение в образовательное учреждение, где учатся их братья или сестры, в том числе другие приемные дети.

Законопроект будет рассмотрен ближайшей сессии Госсовета республики, написал в своем telegram-канале глава региона Олег Николаев.

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