В Казани презентовали проект «Елки Татарстана»

Презентация проекта была приурочена к Году культурного наследия народов России. Фото: Виктория МИНАЕВА

В Казани состоялась презентация проекта «Елки Татарстана». Мероприятие прошло в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.

В рамках проекта были подготовлены семь новогодних композиций. Это деревья, украшенные куклами в национальных костюмах, тюбетейками и изделия народных художественных промыслов Татарстана. Все это было изготовлено студентами Казанского государственного института культуры и основателями проекта «Елки России».

Презентация была приурочена к Году культурного наследия народов России. Кроме того, мероприятие состоялось в преддверии объявленного в Татарстане Года национальных культур и традиций.

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