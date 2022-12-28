В Казани презентовали проект «Елки Татарстана»

Презентация проекта была приурочена к Году культурного наследия народов России.
Фото: Виктория МИНАЕВА
В Казани состоялась презентация проекта «Елки Татарстана». Мероприятие прошло в Татарском академическом государственном театре оперы и балета имени Мусы Джалиля.
В рамках проекта были подготовлены семь новогодних композиций. Это деревья, украшенные куклами в национальных костюмах, тюбетейками и изделия народных художественных промыслов Татарстана. Все это было изготовлено студентами Казанского государственного института культуры и основателями проекта «Елки России».
Презентация была приурочена к Году культурного наследия народов России. Кроме того, мероприятие состоялось в преддверии объявленного в Татарстане Года национальных культур и традиций.
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