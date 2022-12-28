В Казани многодетная семья получила 2,3 миллиона рублей и смогла переехать в «трешку»

Сидоровы были участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей Казани». Фото: Управление жилищной политики Исполкома Казани

Многодетная семья Сидоровых получила 2,3 миллиона рублей по программе «Обеспечение жильем молодых семей Казани» и приобрела на эти деньги трехкомнатную квартиру. Поздравить их с новосельем приехал начальник Управления жилищной политики Исполкома города Ренат Шамсутдинов и первый замглавы Минмолодежи Татарстана Ринат Садыков.

У Людмилы и Владимира Сидоровых четверо дочерей. Раньше все они жили в небольшой квартире площадью порядка 20 квадратных метров, теперь же у девочек есть собственная комната.

Отметим, что с 2022 году участникам программы «Обеспечение жильем молодых семей Казани» направили в общей сложности 22,9 миллиона рублей. Эти деньги были выделены как из республиканского, так и из федерального бюджетов.

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