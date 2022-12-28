В Минэкологии Татарстана заявили, что озеро Лебяжье в Казани восстановится самостоятельно

Первый этап работ по санации этой территории прошел в 2018 году. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Глава Минэкологии Татарстана Александр Шадриков заявил, что второго этапа реабилитации озера Лебяжье в Казани вероятнее всего не будет. Водоем должен восстановиться самостоятельно. По крайней мере так считает директор Института озероведения РАН Шамиль Поздняков, отметил министр на встрече с журналистами.

Напомним, первый этап реабилитации озера Лебяжье прошел в 2018 году. На второй этап, который требовал порядка 20 миллионов рублей, денег тогда не нашлось.

Ранее сообщалось, что в период с 2023 по 2025 годы Татарстан направит на нацпроект «Экология» 8,7 миллиарда рублей. Основной задачей региона в эти годы станет улучшение окружающей среды и, как следствие, сокращение числа жалоб от населения.

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