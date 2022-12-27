Рустам Минниханов подписал указ об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным татарстанцам

Бесплатную юридическую помощь смогут родители, супруга, несовершеннолетние дети мобилизованных граждан. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об оказании бесплатной юридической помощи мобилизованным местным жителям и добровольцам, проходящих военную службу в зоне проведения спецоперации. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно указу, получить данную услугу смогут и родственники бойцов. Это родители, супруга, несовершеннолетние дети, в том числе приемные, усыновленные и находящиеся под опекой, а также дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения совершеннолетия.

Кроме того, в данный перечень попали лица до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной форме или находящиеся на иждивении мобилизованных и добровольцев.

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