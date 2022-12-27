В 2022 году в Татарстане сократилось число пожаров и погибших в них людей

В новогодние праздники количество пожаров увеличивается в два раза. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По итогам 2022 года в Татарстане сократилось число пожаров и погибших в них людей. С января в республике произошло 4,9 тысячи возгораний, которые унесли жизни 121 человека. Это на 18% и 27% меньше, чем годом ранее, сообщил в ходе брифинга начальник ГУ МЧС по республике Рафис Хабибуллин.

Что касается пострадавших на пожарах, то таковых с начала года насчитывается 186 человек. Тут показатель также меньше, чем в 2021 году - на 7,92%.

Хабибуллин отметил, что в новогодние праздники количество пожаров обычно увеличивается в два раза. Так, например, с 30 декабря 2021 года по 10 января 2022 года в регионе произошло 142 огненных ЧП, в которых восемь и пострадали 13 человек.

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