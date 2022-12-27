В Набережных Челнах осудили семь человек, причастных к краже 40 миллионов рублей из банка

Свою вину подсудимые признали частично. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Городской суд Набережных Челнов признал семерых мужчин в возрасте от 25 до 48 лет виновными в крупной краже, совершенной с банковского счета, группой лиц по предварительному сговору. В зависимости от степени причастности к преступлению они получили от двух лет лишения свободы условно до четырех лет колонии, сообщили в прокуратуре Татарстана.

Установлено, что злоумышленники узнали об ошибке в программном обеспечении одного из банков, в результате которого баланс средств на дебетовых картах отображался в мобильном приложении в двойном размере. Решив воспользоваться этим, они четыре месяца (с мая по август 2019 года) открывали в банке счета, зачисляли на них деньги, после чего похищали «удвоенные» суммы. По такой схеме мужчинам удалось украсть более 40 миллионов рублей.

Свою вину подсудимые признали частично. Условным сроком отделался лишь один из них. Остальные были приговорены к колониям общего и строго режима.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram