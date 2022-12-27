В 2022 году жители Татарстана потратили на сельхозярмарках 2,1 миллиарда рублей

Площадки работали с 19 марта по 23 апреля и с 10 сентября по 24 декабря. Фото: Евгения ГУСЕВА

В Татарстане завершился сезон сельскохозяйственных ярмарок. С 19 марта по 23 апреля и с 10 сентября по 24 декабря в республике провели 22 ярмарочных дня, во время которых местных жители приобрели продукции на общую сумму порядка 2,1 миллиарда рублей, сообщает Минсельхоз региона.

Отмечается, что участники ярмарок привезли на площадки более 18 тысяч тонн овощей, 2,6 тысячи тонн мяса, 360 тонн разливного молока, 1,3 тысячи тонн сахарного песка, 882 тонны муки и 3,5 миллиона штук куриных яиц.

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