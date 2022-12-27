В Татарстане предприниматели за год получили более 40 тысяч услуг по нацпроекту

В центрах «Мой бизнес» можно получить услуги по онлайн-продвижению, обучению работе на электронно-торговых площадках и в социальных сетях. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В 2022 году предприниматели Татарстана получили более 40 тысяч услуг в центрах «Мой бизнес». Среди прочего им оказали помощь в продвижении и развитии продуктов и услуг, а также разработке бизнес-планов, сообщили замглавы Минэкономразвития России Татьяна Илюшникова на совещании с руководителями региональных центров поддержки МСП.

По ее словам, в целом по стране помощь за год получили более 360 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса. Большая часть из них - 260 тысяч - начинающие предприниматели, а 45 тысяч - самозанятые. Около 60 тысячам желающих оказали комплексные услуги.

Отметим, что Центр «Мой бизнес» завершит прием заявок на бесплатные услуги 30 декабря. Помощь там оказывается в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

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