Достаем зонты и резиновую обувь: опубликован прогноз погоды на новогоднюю ночь 31 декабря в Татарстане

Столбики термометров в последний день 2022 года вновь будут подниматься до плюсовых значений. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

После пары теплых дней Татарстан ждут морозы вплоть до -20 градусов. Зато в субботу, 31 декабря, столбики термометров вновь обещают подняться до плюсовых значений. Об этом жителей республики, которые собираются провести праздники на улице, заранее предупреждает местном Гидрометцентре.

Так, ночью на 28 декабря прогнозируется от -11 до -16 градусов, при прояснениях до -20. Днем же будет немногим теплее – от -6 до -11. В крайних западных районах возможен небольшой снег.

Схожая погода в регионе ожидается и 29 декабря. Ночью будет от -6 до -11, на востоке до -13, а днем – от -3 до -8. Местами снег и метель.

В пятницу, 30 декабря, ночью синоптики обещают от -8 до -13 градусов, при прояснениях до -16, а днем – от -1 до -6.

А вот в субботу, 31 декабря, станет значительно теплее. Ночью будет не от -1 до -6, на востоке до -9, днем – от -4 до +1. В новогоднюю ночь также возможны плюсовые температуры, а также мокрый снег и снег с дождем.

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