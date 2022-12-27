Министр экологии Татарстана назвал возможную причину плохого запаха в «Салават Купере»

Специалисты планируют изучить работу предприятий, расположенных рядом с жилым районом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители жилого района «Салават Купере» в Казани уже не первую неделю жалуются на неприятный запах. Что же может быть причиной зловоний, наконец, предположил министр экологии Татарстана Александр Шадриков. В прямом эфире глава ведомства выразил подозрения на то, что расположенная неподалеку химическая свалка не соблюдает технологии.

Теперь Минэкологии республики и Росприроднадзор собираются изучить работу как этой самой свалки, так и птицефабрики, расположенной рядом.

По словам Шадрикова, в будущем у «Салават Купере» может быть установлена специальная автоматическая станция, контролирующая качество воздуха.

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