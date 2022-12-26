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НовостиОбщество26 декабря 2022 16:11

Президент Татарстана Рустам Минниханов исполнил новогоднюю мечту двух детей

Глава республики участвует в акации «Елка желаний»
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Рустам Минниханов встретился с ребятами в новом казанском IT-парке им.Б.Рамеева. Фото: president.tatarstan.ru

Рустам Минниханов встретился с ребятами в новом казанском IT-парке им.Б.Рамеева. Фото: president.tatarstan.ru

В рамках новогодней акции «Елка желаний» президент Татарстана Рустам Минниханов 26 декабря встретился с трехлетним Тимуром. Мальчик написал желание о встрече с главой республике на открытке.

Также Рустам Минниханов встретился и исполнил новогоднее желание еще одного ребенка – 12-летнего Руслана. Мальчик загадал посетить в передовом IT-пространстве Татарстана – новом IT-парке им.Б.Рамеева, который был создан в Казани.

Для Руслана провели там специальную экскурсию, например, показали какими возможностями обладает местная киберарена. В свою очередь во время встречи с детьми Рустам Минниханов вручил им от себя новогодние подарки.

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