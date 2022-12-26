До начала возведения объекта на площадке нужно провести ряд инженерных работ. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство Соборной мечети Казани начнется в 2023 году. На данный момент решается, какой именно из проектов будет реализован - классический или более современный. Об этом журналистам заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По словам руководителя республики, на площадке, где будет возведен объект, нужно провести инженерные работы - установить ливневки.

Напомним, Соборная мечеть должна быть возведена в центре столицы Татарстана - на месте, где раньше находился парк аттракционов «Кырлай». Эта земля уже стала зоной размещения объектов культурного назначения.

Ранее сообщалось, что у будущей мечети не будет многоуровневой автомобильной развязки.

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