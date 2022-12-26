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НовостиОбщество26 декабря 2022 13:02

Строительство Соборной мечети Казани начнется в 2023 году

Осталось решить, какой именно проект будет реализован
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
До начала возведения объекта на площадке нужно провести ряд инженерных работ.

До начала возведения объекта на площадке нужно провести ряд инженерных работ.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Строительство Соборной мечети Казани начнется в 2023 году. На данный момент решается, какой именно из проектов будет реализован - классический или более современный. Об этом журналистам заявил глава Татарстана Рустам Минниханов.

По словам руководителя республики, на площадке, где будет возведен объект, нужно провести инженерные работы - установить ливневки.

Напомним, Соборная мечеть должна быть возведена в центре столицы Татарстана - на месте, где раньше находился парк аттракционов «Кырлай». Эта земля уже стала зоной размещения объектов культурного назначения.

Ранее сообщалось, что у будущей мечети не будет многоуровневой автомобильной развязки.

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