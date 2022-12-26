В результате столкновения микроавтобуса и троллейбуса в Йошкар-Оле пострадали 14 человек

ДТП произошло утром на перекрестке улиц Советская и Панфилова. Фото: СУ СКР по Марий Эл

Стали известны подробности ДТП, которое произошло около семи часов утра в понедельник, 26 декабря, на перекрестке улиц Советская и Панфилова в Йошкар-Оле. Как оказалось, в результате столкновения там микроавтобуса и троллейбуса различные травмы получили 14 человек. Все они пассажиры микроавтобуса.

По факту аварии проводится процессуальная проверка. По предварительным данным, водитель троллейбуса, поворачивая налево на «зеленый», не пропустил микроавтобус, ехавший во встречном направлении прямо.

- В настоящее время следователь выясняет должным ли образом перевозчиками оказывались услуги, отвечали ли они требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, - сообщают в следственном управлении СКР по Марий Эл.

По предварительным данным, водитель троллейбуса нарушил ПДД и не пропустил микроавтобус. Фото: Госавтоинспекция Марий Эл

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