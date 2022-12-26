В Татарстане за год выявили 100 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий

Неиспользуемые сельскохозяйственные земли могут стать причиной природных пожаров. Фото: Россельхознадзор Татарстана

В Татарстане в 2022 году выявили 100 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий. Из них 20 тысяч гектаров заброшенных земель обнаружено в Альметьевском районе, а в Елабужском - 14 тысяч гектаров, сообщает пресс-служба Управлении Россельхознадзора по республике.

Также по 9 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозугодий зафиксировали в Высокогорском и Мамадышском районах, а в Лаишевском и Зеленодольском районах - по 8 тысяч гектаров земли.

Кроме того, сотрудники Россельхознадзора Татарстана объявили 474 предостережения из-за невыполнения мероприятий по борьбе с сорняками и использованию земель для сельхозугодий. По результатам принятых мер удалось вернуть 36 тысяч гектаров заброшенных земель.

Отметим, неиспользуемые сельскохозяйственные земли могут стать причиной природных пожаров.

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