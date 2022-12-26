Жителя Чебоксар оштрафовали за оскорбление классной руководительницы сына

Суд обязал горожанина заплатить за свой поступок 3,5 тысячи рублей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летний житель Чебоксар признан виновным в оскорблении классной руководительницы своего сына. Ленинский районный суд города оштрафовал его на 3,5 тысячи рублей, сообщает местная прокуратура.

Дело было так. В сентябре между двумя учениками 9 класса произошел конфликт, из-за чего учительнице пришлось звонить их родителям. В ходе телефонного разговора отец одного из подростков высказал в адрес педагога с 30-летним стажем многочисленные слова оскорблений, унижающих ее честь и достоинство, выраженные в неприличной форме. Данный разговор слышали ученики, которые после подтвердили факт правонарушения.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram