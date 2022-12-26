Гражданку Египта обвиняют в покушении на кражу дезодорантов и скрабов в Чебоксарах

В отношении студентки возбуждено уголовное дело. Фото: скриншот

22-летнюю гражданку Египта, которая учится в одном из вузом Чебоксар, обвиняют в покушении на кражу. Преступление произошло утром 31 ноября в одном из магазином по проспекту Тракторостроителей, сообщает прокуратура Чувашии.

Утверждается, что, находясь в торговом зале, девушка сложила в свой рюкзак предметы бытовой химии и личной гигиены на общую сумму около восьми тысяч рублей. После этого она прошла через кассу, оплатив лишь то, что было в продуктовой корзине, и попыталась уйти.

Однако на выходе из магазина покупательницу остановили сотрудники охраны. Позже на место были вызваны правоохранители, которые обнаружили в сумке студентки дезодоранты, антиперспиранты, скрабы, крем-маски, за которые она не заплатила.

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