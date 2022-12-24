Минниханов посетил в Альметьевске новый жилой дом со встроенным детсадом

Также Рустам Минниханов изучил обустройство многофункционального зала, изостудии, кабинета родного языка и педагога-психолога. Фото: tatarstan.ru

В субботу, 24 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов посетил в Альметьевске 44-квартирный жилой дом со встроенным детским садом. Он осмотрел спальни, раздевалки, игровые и буфет.

Также он изучил обустройство многофункционального зала, изостудии, кабинета родного языка и педагога-психолога, логопедического кабинета, а также медицинского блока с кабинетами физиотерапии, массажа.

- Создадим условия для специалистов, чтобы было комфортно и удобно жить, - отметил Минниханов.

Отметим, детский сад на 55 мест расположен на первом и втором этажах жилого дома.

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