На вокзале в Набережных Челнах открылась зона ожидания для маломобильных пассажиров

В зоне ожидания появились современные посадочные места для маломобильных пассажиров. Фото: nabchelny.ru

На железнодорожном вокзальном в Набережных Челнах открылась зона ожидания для маломобильных пассажиров. Среди прочего там имеются современные посадочные места, предназначенные для тех, кто передвигается на коляске или с собаками-поводырями, индукционная петля для информирования слабослышащих, а также справочные видеотерминалы, в том числе на языке жестов.

Кроме того, помещение оснастили напольными тактильными указателями, пиктограммами и мнемосхемами. При необходимости пассажиры могут воспользоваться адаптированной санитарной комнатой.

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