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НовостиОбщество23 декабря 2022 7:07

С 1 января в 37 районах Татарстана вырастет стоимость проезда на междугородних автобусах

За каждый километр пути пассажиры станут платить по 2,40 рубля вместо двух
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Причины повышения стоимости проезда пока неизвестны.

Причины повышения стоимости проезда пока неизвестны.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что с 1 января 2023 года в 37 районах Татарстана вырастет стоимость проезда на муниципальных регулярных маршрутах. Максимальный тариф будет установлен на одного пассажира или одно багажное место на каждый километр пути.

Стоимость проезда одного километра пассажиром повысится с двух до 2,40 рубля, а стоимость провоза багажа — с 0,30 до 0,36 рубля за тот же километр, сообщает «Бизнес Онлайн».

Причины повышения стоимости проезда пока неизвестны.

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