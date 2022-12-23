С 1 января в 37 районах Татарстана вырастет стоимость проезда на междугородних автобусах

Причины повышения стоимости проезда пока неизвестны. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, что с 1 января 2023 года в 37 районах Татарстана вырастет стоимость проезда на муниципальных регулярных маршрутах. Максимальный тариф будет установлен на одного пассажира или одно багажное место на каждый километр пути.

Стоимость проезда одного километра пассажиром повысится с двух до 2,40 рубля, а стоимость провоза багажа — с 0,30 до 0,36 рубля за тот же километр, сообщает «Бизнес Онлайн».

Причины повышения стоимости проезда пока неизвестны.

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