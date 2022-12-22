В 2022 году в информационном пространстве Татарстана было выявлено 29 фейков

В Татарстане количество фейковых сообщений в СМИ, соцсетях и мессенджерах превысило 24 тысячи. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Татарстане с начала 2022 года в информационном пространстве было выявлено 29 фейков. Большая часть из них касалась тем спецоперации и частичной мобилизации, сообщает Центр управления регионом республики.

Так, в марте татарстанцам стали массово рассылать сообщения о введении военного положения и призыве закупаться продуктами. А в мае появилась новость об огромных очередях из курьеров сервисов доставки еды в ресторанах быстрого питания. К концу года по социальным сетям разлетелась информация о побеге мобилизованных.

Отметим, всего в республике за год количество фейковых сообщений в СМИ, соцсетях и мессенджерах составило 24 тысячи. В сумме они набрали более 17,3 миллиона просмотров. На все эти сообщения даны были оперативные опровержения и комментарии профильных ведомств.

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