Мэр Казани занял второе месте в национальном рейтинге глав городов России

Результаты рейтинга были подведены на основе заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. Фото: metshin.ru

Мэр Казани Ильсур Метшин занял второе место в национальном рейтинге глав городов России по итогам 2022 года. «Золото» взял мэр Москвы Сергей Собянин, «бронзу» - мэр Сочи Алексей Копайгородский. Соответствующий список составил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» совместно с Финансовым университетом при Правительстве страны.

Аналитики изучили деятельность мэров 88 городов, в том числе руководителей столиц всех регионов и представителей пяти финансово-экономических центров. В список не вошли главы Московской и Ленинградской областей по причине отсутствия у этих регионов собственных административных центров.

Результаты были подведены на основе заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

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