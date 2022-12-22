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НовостиОбщество22 декабря 2022 6:29

Из Конституции Татарстана уберут упоминание суверенитета

В статье 3 будет сказано, что «единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ»
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Проект поправок в основной закон региона уже внесен в Госсовет республики.

Проект поправок в основной закон региона уже внесен в Госсовет республики.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госсовет Татарстана внесен проект поправок в Конституцию республики. В документе предлагается убрать упоминание слова «суверенитет». В таком случае в статье 3 будет сказано, что «единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ», а не привычное «носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ».

Кроме того, предполагается, что из основного закона региона пропадает упоминание договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией. Однако таковое имеется в статье 1, а она может быть изменена исключительно на референдуме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госсовет Татарстана внесен проект поправок о переименовании должности руководителя республики с «президент» на «глава».

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