Из Конституции Татарстана уберут упоминание суверенитета

Проект поправок в основной закон региона уже внесен в Госсовет республики. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Госсовет Татарстана внесен проект поправок в Конституцию республики. В документе предлагается убрать упоминание слова «суверенитет». В таком случае в статье 3 будет сказано, что «единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ», а не привычное «носителем суверенитета и единственным источником власти в Республике Татарстан является ее многонациональный народ».

Кроме того, предполагается, что из основного закона региона пропадает упоминание договора о разграничении полномочий между Татарстаном и Россией. Однако таковое имеется в статье 1, а она может быть изменена исключительно на референдуме.

Напомним, ранее сообщалось, что в Госсовет Татарстана внесен проект поправок о переименовании должности руководителя республики с «президент» на «глава».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram