С Нового года в Нижнекамске появятся два новых автобусных маршрута

Автобусы будут начинать курсировать с 5.45. Фото: администрация Нижнекамского района.

С нового года в Нижнекамске произойдут изменения в работе общественного транспорта. Так, на линии выйдут автобусы двух новых маршрутов - № 30 и 30а. По словам заместителя руководителя Исполнительного комитета Нижнекамского района Рафаэля Игтисамова, новые организованы по многочисленным просьбам горожан. Автобусы будут курсировать в том числе по проспекту Шинников.

Также решено увеличить интервалы движения автобусов. Теперь машины будут выходить на маршруты в 5.45, а завершать работу в 21.45. Во многом это связано с увеличением количества водителей. Сейчас работают 90 шоферов, хотя год назад их было только 50.

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