Глава Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой цифровой клиники РКБ

Подобные системы позволяют исключить ошибки, объяснил руководитель региона. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 21 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов в посетил Республиканскую клиническую больницу (РКБ), где ознакомился с работой цифровой клиники. Врачи показали ему, как при помощи браслета и штрих-кода вся история болезней пациентов попадает в единую базу

- Это позволяет исключить ошибки и ускорить лечение, - написал руководитель республики в своем telegram-канале.

Напомним, РКБ получила сертификат цифровой клиники мирового уровня в начале ноября. Это первое подобное учреждение в системе Минздрава региона.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram