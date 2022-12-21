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НовостиОбщество21 декабря 2022 13:54

Глава Татарстана Рустам Минниханов ознакомился с работой цифровой клиники РКБ

Благодаря браслету и штрихкоду вся история болезней пациентов больницы сохраняется в единой базе
Авторы (2):
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА
Подобные системы позволяют исключить ошибки, объяснил руководитель региона. Фото: пресс-служба главы Татарстана

Подобные системы позволяют исключить ошибки, объяснил руководитель региона. Фото: пресс-служба главы Татарстана

В среду, 21 декабря, глава Татарстана Рустам Минниханов в посетил Республиканскую клиническую больницу (РКБ), где ознакомился с работой цифровой клиники. Врачи показали ему, как при помощи браслета и штрих-кода вся история болезней пациентов попадает в единую базу

- Это позволяет исключить ошибки и ускорить лечение, - написал руководитель республики в своем telegram-канале.

Напомним, РКБ получила сертификат цифровой клиники мирового уровня в начале ноября. Это первое подобное учреждение в системе Минздрава региона.

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