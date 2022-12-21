В Татарстане снижается число ежедневно выявляемых случаев COVID-19

За минувшие сутки болезнь в регионе подтвердилась еще у 98 человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За минувшие сутки в Татарстане зафиксировали новых 98 случаев COVID-19. Количество выявляемых заболевших этой инфекцией снижается уже четвертый день – с 17 декабря, когда вирус диагностировали сразу 112 людям. Таковы данные федерального оперштаба по борьбе с болезнью, которые он опубликовал 21 числа.

Отметим, что за минувшие сутки в республике также госпитализировали 30 зараженных COVID-19 и выписали 95 переболевших им человек.

С начала пандемии COVID-19 в регионе подтвердился у 192 488 человек, 189 412 из которых выздоровели, а 2 008 – скончались. По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к болезни составляет 3,9%.

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