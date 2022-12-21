Профессор КФУ объяснил, почему в Татарстане не наблюдается сильных морозов

В последний раз столбики термометров в Казани опускались ниже -40 градусов в 1979 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В последние годы в Татарстане не наблюдается сильных морозов до 40 градусов. В последний раз подобное было зафиксировано в Казани аж в 1979 году. Потом зимы в регионе начали становится все теплее. Профессор КФУ, доктор географических наук Юрий Переведенцев объяснил, с чем это связано.

Как оказалось, причина всему - увеличение силы воздействия Атлантики. Раньше холода приходили с Арктики, потому-то в республике по полтора или даже два месяца стояли сибирские антициклоны.

Кроме того, с середины 70-х годов в мире наблюдается активная фаза глобального потепления климата, сообщает Татар-информ.

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