В Чувашии из-за 3-летнего ребенка загорелась квартира

С места происшествия. Фото: МЧС Чувашии

В этот понедельник, 19 декабря, в 19.00 в Новочебоксарске в квартире на перовом этаже дома №19 по улице Пионерская произошло возгорание, сообщает МЧС Чувашии.

На место происшествия оперативно выехали пожарные, они смогли быстро потушить огонь. К счастью, никто не пострадал. Когда начали выяснять причину возгорания, то выяснилось, что виновником произошедшего стал 3-летний сын хозяев квартиры.

- По предварительным данным, на короткое время мальчик остался без присмотра родителей. Ради шалости он поджег бумагу от газовой плиты, на которой в тот момент готовился ужин. Возникшее пламя испугало ребенка, и он выбросил горящий листок в мусорное ведро. Огонь усилился, он перекинулся на мебель, шторы и оконную раму, - рассказали в МЧС Чувашии.

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