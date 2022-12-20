Татарстан может стать пилотным регионом с платой за резерв мощности

Окончательного решения по этому вопросу пока нет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Глава Татарстана Рустам Минниханов обратился в Минэнергетики России с просьбой обязать потребителей с собственной генерацией оплачивать расходы сетевых организаций на содержание сетей. По данным «БИЗНЕС Online», в ведомстве в ответ на это предложили сделать республику пилотным регионом по оплате потребителями с собственной генерацией резервируемой максимальной мощности.

Отметим, что на данный момент сетевые организации бесплатно содержат сети потребителей с собственными источниками электроэнергии в надлежащем состоянии. Затраты перекладывают на остальных потребителей.

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