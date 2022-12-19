В Нижнекамске 23 декабря откроют ёлочные городки с резиденцией Кыш Бабая

Елочные городки будут открываться с 23 по 30 декабря. Фото: мэрия Нижнекамска.

Стала известна программа открытия ёлочных городков в Нижнекамске. Она стартуют 23 декабря и продолжатся до 30 декабря. Жителям представят многообразие ёлочных городков, которые не похожи друг на друга, пообещал на «деловом понедельнике» заместитель руководителя исполкома НМР Айзат Махмутов.

В парке «Велики» откроется фестиваль зимних забав «Праздник к нам приходит!». Жителей ждёт музыкально-театрализованная программа, игровые и развлекательные программы, зимние состязания и горячий чай с выпечкой.

В парке чтения и отдыха имени Тукая распахнёт свои двери резиденция Кыш Бабая, которая будет ждать всех желающих вплоть до 9 января. В парке «Семья» пройдет фестиваль Дедов Морозов, Снегурочек и снеговиков, в рамках которого будет представлена музыкально-интерактивная программа «Снежные истории в городе N» с массой развлечений и активностей.

С 27 по 29 декабря ёлочные городки откроют промышленные предприятия: КАМА-TYRES, ТАНЕКО, Нижнекамскнефтехим-СИБУР.

Замкнёт череду праздничных открытий музыкально-интерактивная ретро-вечеринка «Счастливого Нового года!», которая состоится на набережной Красного Ключа.

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