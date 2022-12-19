Пожарно-спасательный гарнизон Татарстана получил более 20 единиц новой техники

Парк пополнили 10 новых специальных машин для нужд подразделений МЧС России и 14 мобильных постов пожаротушения. Фото: Иван МАКЕЕВ

В понедельник, 19 декабря, глава МЧС России Александр Куренков совместно с главой Татарстана Рустамом Миннихановым передал пожарно-спасательному гарнизону республики более 20 единиц техники.

Парк пополнили 10 новых специальных машин для нужд подразделений МЧС России и 14 мобильных постов пожаротушения. Вместе с этим были переданы пожарные автоцистерны на шасси «КАМАЗ» и «УРАЛ», аварийно-спасательные автомобили, передвижная насосная станция и рукавный автомобиль, сообщает пресс-служба МЧС Татарстана.

- Благодаря поддержке главы республики пожарно-спасательные подразделения планомерно оснащаются современной техникой и оборудованием, - подчеркнул Александр Куренков.

Отмечается, что каждый год боевые расчеты республики совершают около 20 тысяч выездов, спасают свыше 2 тысяч человек. Полученная техника позволит повысить уровень безопасности на территории республики.

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